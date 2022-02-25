Продажи по программе туристического кешбэка завершатся досрочно

В Ростуризме заявили о досрочном завершении продажи путевок по программе туристического кешбэка.

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, продажи завершатся досрочно, в ночь на 1 марта. Это связано с тем, что выделенные на весеннее окно продаж средства практически полностью перечислены туристам, передает ТАСС.

Новый этап программы кешбэка за туры по России начался 18 января. Он должен был продлится до 12 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что отельеры отмечают рост туристов благодаря программе.

Самым популярным направлением отдыха по программе кешбэка стали Москва и Московская область. На втором месте Краснодарский край, на третьем - Санкт-Петербург и Ленобласть.