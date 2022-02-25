25 Февраля 2022
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Происшествия ДНР и ЛНР
Горловка, обстрел, Донбасс, ДНР (2015) | Фото:

В Горловке двое учителей погибли при обстреле школы

Двое учителей погибли при обстреле здания школы в Горловке в ДНР. Об этом сообщили власти города, передает РИА Новости.

ВСУ возобновили огонь по Горловке в 5:30. Глава городской администрации Иван Приходько сообщил о прямом попадании снаряда в школу № 50.

Накануне жертвами обстрелов ВСУ стали двое жителей города.

Как сообщалось, ночью и утром украинские войска продолжали обстреливать территорию ДНР и ЛНР. За сутки было выпущено более 1700 снарядов на всех направлениях. Погибли по меньшей мере два мирных жителя, ранены 14. Получили разрушения десятки домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Теги: горловка, школа, обстрелы, учителя



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