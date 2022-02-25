В Горловке двое учителей погибли при обстреле школы

Двое учителей погибли при обстреле здания школы в Горловке в ДНР. Об этом сообщили власти города, передает РИА Новости.

ВСУ возобновили огонь по Горловке в 5:30. Глава городской администрации Иван Приходько сообщил о прямом попадании снаряда в школу № 50.

Накануне жертвами обстрелов ВСУ стали двое жителей города.

Как сообщалось, ночью и утром украинские войска продолжали обстреливать территорию ДНР и ЛНР. За сутки было выпущено более 1700 снарядов на всех направлениях. Погибли по меньшей мере два мирных жителя, ранены 14. Получили разрушения десятки домов и объектов гражданской инфраструктуры.