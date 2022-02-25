25 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске экс-заведующий кафедрой УралГУФК, осужденный за взятки, не смог добиться смягчения приговора

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего заведующего кафедрой Уральского государственного университета физической культуры, осужденного к 4,5 годам в колонии общего режима за получение взяток на 1,7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, в 2013-2020 гг. обвиняемый получил взятки на сумму более 1,7 млн рублей от студентов за сдачу экзаменов и зачетов без фактического присутствия на экзаменационных сессиях и без посещения теоретических и практических занятий.

Осужденный просил назначить ему условное наказание в силу возраста и состояния здоровья. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Теги: УралГУФК, взятка, студент, заведующий,



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