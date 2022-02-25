"Зенит" установил российский антирекорд в еврокубках по серии без побед на выезде

Петербургский "Зенит" сегодня ночью вылетел из еврокубков сезона 2021/2022.

Выездной матч против испанского "Бетиса" завершился нулевой ничьей (первая встреча − 2:3).

"Зенит" стал клубом с самой длинной серией без побед в выездных еврокубковых матчах среди команд из России. "Сине-бело-голубые" не смогли выиграть в 19-й встрече подряд (5 ничьих и 14 поражений). Об этом сообщает статистическая служба Opta в своём Twitter. Последний раз "Зенит" побеждал на выезде 7 декабря 2017 года, тогда удалось одолеть "Реал Сосьедад" со счётом 3:1.