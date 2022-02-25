25 Февраля 2022
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земфира рамазанова певица (2007) | Фото: www.zemfira.ru

Земфира не стала отменять московский концерт в день начала военной операции России на Украине

Певица Земфира не стала отменять концерт в Москве, совпавший с днем начала военной операции России на Украине. Концертный зал был полон.

В соцсетях сейчас спорят о том, стоило ли Земфире отменить концерт. Тем более, что за несколько часов до его начала она разместила в Instagram пост с надписью на черном фоне "Нет войне".

Поклонники артистки заявляют, что ее концерт был необычным: песни подобраны сообразно ситуации, между ними Земфира не разговаривала с залом, как делает обычно, а в некоторых моментах песен не могла сдержать слез.

В какой-то момент артистка поблагодарила зрителей, сказала, что "счастлива разделить этот важный и сложный" для нее день с поклонниками.

Также Земфира опубликовала в Instagram концертную запись песни "Злой человек". Во время песни на больших экранах над сценой появилась Рената Литвинова, муза и подруга Земфиры. Комментарии к этому посту Земфира отключать не стала, так что под ним развернулись баталии сторонников и противников концерта в первый день войны.

"Всем переживающим за концерт в первый день войны, зайдите ко мне в сториз, посмотрите КАК ей тяжело это давалось. Если кто-то думает, что отменить концерт в его день легко ... У меня плохие новости для вас! Земфира пела со слезами, без разговоров и ВСЕ песни были со смыслом... Никто не поддерживает войну!" – написала пользователь irina_mor0zova.

Теги: земфира, концерт, москва, военная операция, война



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