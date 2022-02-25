Зеленский назначил себя главой Ставки верховного главнокомандующего

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Ставки верховного главнокомандующего, назначив себя ее председателем. В состав Ставки вошли более 20 человек, возглавляющих силовые службы и ведомства.

Накануне Зеленский запросил переговоров с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что готов говорить о нейтральном статусе Украины.

Член Центрального совета партии "Справедливая Россия - за правду" Николай Стариков прокомментировал решение Зеленского.

"Чтобы создавать Ставку, надо быть Сталиным. А ставка во главе с Зеленским, который якобы Верховный и руководит боевыми действиями, - это смешной номер для 95-го квартала", - написал он.