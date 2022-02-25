ЧМ по волейболу - FIVB 2022 пройдёт в Екатеринбурге по плану

Матчи Чемпионата мира по волейболу, одним из городов проведения которого должен стать Екатеринбург, пройдут по плану, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Оргкомитет продолжает подготовку к Чемпионату мира по волейболу FIVB 2022 в соответствии с планами и графиками. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Международной и Всероссийской федерациями волейбола. Турнир пройдет в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 г. Волейбол – командный, дружный и неконфликтный вид спорта. Волейбол вне политики. Мы заботимся о безопасности спортсменов и болельщиков", - сообщили Накануне.RU в оргкомитете Чемпионата.

Напомним, что чемпионат мира по волейболу FIVB пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Сборные Италии, Канады, Турции и Китая сыграют в Екатеринбурге, однако площадкой для проведения ЧМ станет не только уральская столица, но и другие города страны, среди которых: Москва (Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико), Кемерово (Бразилия, Катар, Куба и Япония), Новосибирск (США, Польша, Мексика и Болгария), Уфа (Франция, Германия, Камерун и Словения), Красноярск (Аргентина, Иран, Нидерланды), а также Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль и Казань.

Отметим, что многие международные спортивные мероприятия, проведение которых планировалось в этом году, отменены из-за военной операции России на Украине.