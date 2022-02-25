25 Февраля 2022
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Политика Украина ДНР и ЛНР
ДНР, Донбасс, ВСУ (2018) | Фото: официальный сайт ДНР

ВСУ продолжают обстреливать ДНР и ЛНР

Ночью и утром украинские войска продолжали обстреливать территорию ДНР и ЛНР. Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, за сутки было выпущено более 1700 снарядов на всех направлениях. Погибли по меньшей мере два мирных жителя, ранены 14.

Получили разрушения десятки домов и объектов гражданской инфраструктуры. Десятки тысяч домов на юго-западе Донецка вчера остались без света. Утром это произошло в Горловке. Периодически без энергоснабжения остаются жители и других городов и сел.

В ЛНР также велись обстрелы. Украинские боевики применяют тяжелую артиллерию, минометы, гранатометы, "Грады". Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Накануне вечером официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что армии ДНР и ЛНР прорвали хорошо оборудованную эшелонированную линию оборону ВСУ благодаря поддержке российской артиллерии и авиации и продвинулись на 6-8 километров.

Теги: ДНР, ЛНР, ВСУ



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