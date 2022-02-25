Горняки оказались под завалами из-за обрушения на шахте в Ростовской области

Обрушение горной породы произошло в шахте "Обуховская" в Ростовской области.

Под завалами находятся трое рабочих, они живы, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Связь с ними установлена. Шахтеры могут находиться на глубине порядка 550 метров.

На шахту направили более 30 спасателей.

В декабре в Республике Тыва в подземном руднике горно-обогательного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения погиб рабочий.

Трагедия произошла из-за обрушения породы на месторождении. В момент обрушения в шахте находились пять человек. Остальные четверо травм не получили.