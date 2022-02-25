СМИ: ВСУ обстреляли военный аэродром в российском Миллерово

Вооруженные силы Украины обстреляли военный аэродром в Миллерово – это приграничная территория Ростовской области. По данным военного корреспондента Семена Пегова (проект WarGonzo), обстрел мог вестись ракетным комплексом "Точка-У". WarGonzo сообщает, что есть раненые, "информация о погибших уточняется". Отметим, что официальной информации от Минобороны и МЧС России пока нет.

Пегов сообщает, что боевая авиация ВКС РФ не пострадала – все самолеты в этот момент были в воздухе и выполняли боевые задачи.