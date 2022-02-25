25 Февраля 2022
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Пожар на аэродроме в Миллерово (25.02.22) (2022) | Фото: t.me/ostorozhno_novosti / Telegram-канал &quot;Осторожно, новости&quot;

СМИ: ВСУ обстреляли военный аэродром в российском Миллерово

Вооруженные силы Украины обстреляли военный аэродром в Миллерово – это приграничная территория Ростовской области. По данным военного корреспондента Семена Пегова (проект WarGonzo), обстрел мог вестись ракетным комплексом "Точка-У". WarGonzo сообщает, что есть раненые, "информация о погибших уточняется". Отметим, что официальной информации от Минобороны и МЧС России пока нет.

Пегов сообщает, что боевая авиация ВКС РФ не пострадала – все самолеты в этот момент были в воздухе и выполняли боевые задачи.

Пожар на аэродроме в Миллерово.(2022)|Фото: t.me/ostorozhno_novosti / Telegram-канал "Осторожно, новости"

Теги: всу, обстрел, миллерово



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