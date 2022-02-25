В регионах РФ с закрытыми аэропортами осталось 150 тысяч туристов

Около 150 тысяч туристов находятся в регионах России, где до 2 марта приостановлена работа аэропортов, сообщает Ростуризм.

Среди них - 25 тысяч организованных путешественников. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае.

Также сообщается, что формируется перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным ограничением авиасообщения.

Напомним, Росавиация из-за операции на Украине объявила о временной приостановке работы аэропортов Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Ограничения действуют до 03:45 мск 2 марта. Российские авиакомпании 24 февраля начали отменять рейсы.