ВВС НОАК наращивает масштаб присутствия в опознавательной зоне ПВО Тайваня

В четверг Министерство национальной обороны Тайваня сообщило, что к острову приблизились восемь истребителей Shenyang J-16 и один тактический разведывательный самолет Y-8.

Вчера сообщалось о вхождении в опознавательную зону ПВО двух самолётов J-16, на перехват которых поднимались тайваньские истребители.

Fox News передает, что в последний раз подобный инцидент происходил ещё до открытия Олимпиады, 23 января, однако сами тайваньцы насчитывают 13 случаев появления ВВС НОАК в опознавательной зоне своей ПВО только в феврале.

Таким образом, ситуация на данном направлении пока относительно спокойная. Более того, в местных СМИ можно встретить мнение о том, что вторжения из КНР сейчас ждать не стоит.

"Китай нападёт на Тайвань, или даже Индию или Японию в случае, если Россия вступит в войну с членами Североатлантического альянса. Пекин сначала допустит, чтобы война на Украине обострилась, и подождет, пока страны-члены НАТО, США и Россия будут слишком глубоко вовлечены, пока не будет возможности изменить ситуацию, прежде чем он сделает следующий шаг с Тайванем", - предполагает издание Taiwan news.