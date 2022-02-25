25 Февраля 2022
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Экономика В России
Владимир Путин, телевизоры (2020) | Фото: Накануне.RU

Цены на бытовую технику и электронику в России могут вырасти на треть

Один из крупнейших российских ритейлеров бытовой техники и электроники DNS объявил о росте цен на 30% и закрыл продажи для юрлиц. По данным "Коммерсанта", повысить стоимость товаров могут и другие сети и продавцы.

Пока, правда, повышение скорее связано с ажиотажем и желанием заработать на панике, полагают участники рынка. Но если следующие партии товара удастся получить (страны-производители грозят России санкциями), то стоить они будут значительно дороже из-за падения курса рубля.

Аналитики оценивают запасы электроники на складах продавцов на уровне одного-двух месяцев. Подорожание может составить около трети от текущих цен.

Теги: бытовая техника, рост цен, курс рубля, подорожание



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