25 Февраля 2022
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Политика
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Псаки ответила на вопрос, отправят ли США военных, если Зеленского возьмут в плен

США не раскрывают подробности, касающиеся обеспечения безопасности президента Украины Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Так она ответила на вопрос, направит ли президент Джо Байден военных на выручку Зеленскому, если того захватят в плен.

Псаки подчеркнула, что США остаются в контакте с Зеленским и поддерживают его, передает Regnum. В подробности она углубляться отказалась.

Сам Зеленский выступил с очередным обращением. Он признал, что "Украина осталась наедине" и воевать вместе с ней против России никто не хочет.

По его словам, Киев все поддерживают, но принимать в НАТО не хотят. Но он ничего не боится и готов обсуждать с Россией нейтральный статус страны. Также президент Украины сказал, что в Киеве уже есть российские миротворцы и он является "целью номер один".

Теги: псаки, зеленский, сша



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