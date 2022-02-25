Этап кубка мира по фристайлу в Челябинской области отменен

В Челябинской области не состоится этап кубка мира по фристайлу. Спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Соревнования должны были пройти в "Солнечной долине" 27 февраля. Иностранные команды покидают Российскую Федерацию.

В пресс-службе правительства отметили, что спортсмены в очередной раз оценили гостеприимство и качество подготовки чемпионата и выразили глубокое сожаление о том, что вынуждены покинуть страну и не примут участие в соревнованиях. Власти региона считают, что спорт всегда должен оставаться вне политики. "Увы, эту позицию разделяют не все. Мы сочувствуем болельщикам, которые готовились увидеть захватывающие состязания и настоящий праздник спорта. Деньги за приобретенные билеты будут возмещены", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Челябинске не состоится ответный матч четвертьфинала женской ватерпольной Евролиги между "Динамо-Уралочка" и итальянским клубом "Плебисцито Падуя". Матч должен был пройти 26 февраля. Однако итальянская команда не сможет приехать в Россию.