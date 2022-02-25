25 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский: НАТО мы не нужны, готовы говорить о нейтральном статусе

Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное заявление, касающееся будущего Украины, которое резко отличается от того, что он говорил еще несколько дней назад. Он признал, что "Украина осталась наедине" и воевать вместе с ней против России никто не хочет.

По его словам, Киев все поддерживают, но принимать в НАТО не хотят. Но он ничего не боится и готов обсуждать с Россией нейтральный статус страны. При этом добавил, что "рано или поздно Россия должна будет начать с нами говорить", хотя именно киевские власти восемь лет уклонялись от предметного диалога как с Россией, так и с Донбассом.

Также он сказал, что в Киеве уже есть российские миротворцы и он является "целью номер один".

Накануне страны НАТО заявили, что не будут вступать в военный конфликт. Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, о чем просил Зеленский, потому что такое решение привело бы к прямому столкновению Альянса с Россией. Но в Британии готовы дать политические убежище действующему киевскому руководству. Зеленский заверил, что он останется в Киеве.

Вчера группа депутатов Рады обратилась к Зеленскому, призвав его незамедлительно начать переговоры с Россией. Зеленский запросил переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным через президента Франции Эммануэля Макрона.

Теги: украина, владимир зеленский, нейтральный статус



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