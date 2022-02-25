Матч Евролиги по водному поло в Челябинске отменён

25 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Челябинская область
водное поло (2013) | Фото:s.s-ports.ru

Матч Евролиги по водному поло в Челябинске отменён

В Челябинске не состоится ответный матч четвертьфинала женской ватерпольной Евролиги между "Динамо-Уралочка" и итальянским клубом "Плебисцито Падуя", сообщили Накануне.RU в пресс-службу ватерпольного клуба.

Матч должен был пройти в Челябинске 26 февраля. Однако итальянская команда не сможет приехать в Россию. Теперь решается вопрос о переносе игры на нейтральную территорию.

Ранее итальянский клуб не смог принять команду из Златоуста 5 февраля в Падуе. После этого они отказались играть в Москве 18 и 19 февраля. После вмешательства Европейской Федерации водных видов спорта 20 февраля состоялась первая игра, в которой южноуральский клуб выиграл 11:8.

"Динамо-Уралочка" имеет максимальные шансы на выход "Финал Четырех" Кубка Европейских Чемпионов. Но сейчас вновь возникли проблемы с приездом соперниц. Окончательное решение LEN примет в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.

Теги: водное поло, Динамо-Уралочка,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4571

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети