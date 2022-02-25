Матч Евролиги по водному поло в Челябинске отменён

В Челябинске не состоится ответный матч четвертьфинала женской ватерпольной Евролиги между "Динамо-Уралочка" и итальянским клубом "Плебисцито Падуя", сообщили Накануне.RU в пресс-службу ватерпольного клуба.

Матч должен был пройти в Челябинске 26 февраля. Однако итальянская команда не сможет приехать в Россию. Теперь решается вопрос о переносе игры на нейтральную территорию.

Ранее итальянский клуб не смог принять команду из Златоуста 5 февраля в Падуе. После этого они отказались играть в Москве 18 и 19 февраля. После вмешательства Европейской Федерации водных видов спорта 20 февраля состоялась первая игра, в которой южноуральский клуб выиграл 11:8.

"Динамо-Уралочка" имеет максимальные шансы на выход "Финал Четырех" Кубка Европейских Чемпионов. Но сейчас вновь возникли проблемы с приездом соперниц. Окончательное решение LEN примет в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.