Турция не сможет помешать возвращению российских кораблей в Черное море через Босфор

Турция при всем желании не сможет помешать российским кораблям вернуться в Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы, которые она контролирует.

Накануне посол Украины в Турции Василий Бондарь сообщил, что Киев потребовал от Анкары закрыть проливы для прохода российских кораблей.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что его страна может закрыть проливы для выхода российского флота в Средиземное море, но международная Конвенция Монтрё запрещает препятствовать возвращению кораблей флота на базу.

"К нам поступил официальный запрос от Украины. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", - цитирует министра РИА Новости.