Остров Змеиный взят под контроль ВМФ РФ

Пограничная служба Украины официально подтвердила занятие острова Змеиный силами ВМФ России в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины.

В течение дня сообщалось о том, что российские Вооруженные Силы пытаются взять остров под контроль, а украинские военные оказывают сопротивление. Погранслужба обвинила Россию в разрушении всей военной инфраструктуры. Днем она опубликовала, как было заявлено, сообщение российских военных, адресованное украинским.

"Вы находитесь в полной изоляции в зоне поражения оружия. В случае сопротивления будете уничтожены. Шансы выжить равны нулю. Подумайте о своих детях, близких, которым вы нужны. Которые вас любят и ждут дома живыми и здоровыми. Это скоро закончится, и вы продолжите свою привычную жизнь. Примите верное решение, останьтесь живыми", - говорилось в заявлении.

К вечеру связь с островом прервалась. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что погибли все 13 украинских пограничников, которым он пообещал присвоить посмертно звание героя Украины.

Журналист Юрий Ткачев пишет, что на острове было намного больше военных, чем 13. И будто бы на последних звонках родным пограничники говорили, что их берут в плен. И если связь с островом прервалась, то Зеленский вообще не может знать, что там произошло.

Административно остров Змеиный входит в состав Одесской области. Он вошел в состав УССР в 1947 году в соответствии с Парижским соглашением после передачи Бессарабии СССР. После распада СССР остров был даже предметом территориальных споров с Румынией. Площадь острова всего 0,17 кв. км, это единственный остров в Черном море. Он находится в 35 км от берега.