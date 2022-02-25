НАСА продолжит сотрудничать с "Роскосмосом" по МКС, несмотря на санкции

НАСА продолжит сотрудничать с "Роскосмосом" по МКС, несмотря на введение санкций США из-за ситуации с Украиной, заявил CNN представитель американского ведомства.

По его словам, новые меры позволяют США продолжить сотрудничество в гражданской космической сфере.

Представитель космического агентства отметил, что никаких изменений в поддержке агентством текущих операций на орбите и наземных станциях не планируется, передает Regnum.

Ранее президент США Джо Байден пообещал ввести санкции против российской космической программы. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию.

Также сообщалось, что США в качестве санкций могут ограничить России доступ к американским товарам – от техники до полупроводников и комплектующих самолетов.