25 Февраля 2022
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(2004) | Фото: Накануне.ru

Тюмень могут лишить финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам

Тюмень могут лишить финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам из-за ситуации на Украине, об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на генерального секретаря Международной лыжной федерации (FIS) Мишеля Виона.

Решение о проведении, переносе или отмене финального Кубка мира по лыжным гонкам будет принято сегодня. Соревнования должны были состояться в Тюмени 18 - 20 марта. Однако ряд спортсменов из разных стран заявили об отказе ехать в Россию.

"Многие страны уже заявили, что не разрешат своим спортсменам въезжать в Россию. С нами связывались и многие международные спортивные федерации, которые говорили, что спортсмены не хотят ехать в Россию для участия в лыжных соревнованиях", - заявил он.

На этапе Кубка мира в Тюмени в программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.

Теги: лыжные гонки, кубок мира, FIS



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