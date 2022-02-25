Тюмень могут лишить финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам

Тюмень могут лишить финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам из-за ситуации на Украине, об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на генерального секретаря Международной лыжной федерации (FIS) Мишеля Виона.

Решение о проведении, переносе или отмене финального Кубка мира по лыжным гонкам будет принято сегодня. Соревнования должны были состояться в Тюмени 18 - 20 марта. Однако ряд спортсменов из разных стран заявили об отказе ехать в Россию.

"Многие страны уже заявили, что не разрешат своим спортсменам въезжать в Россию. С нами связывались и многие международные спортивные федерации, которые говорили, что спортсмены не хотят ехать в Россию для участия в лыжных соревнованиях", - заявил он.

На этапе Кубка мира в Тюмени в программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.