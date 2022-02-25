25 Февраля 2022
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Происшествия Крым
подрыв ЛЭП, Мелитополь-Джанкой (2015) | Фото: Накануне.RU

В приграничной зоне в Крыму разрывами снарядов повреждено два десятка домов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о разрушениях в районе села Рюмшино в Джанкойском районе. Они произошли около пяти утра накануне, когда началась военная операция России на Украине. "Было несколько разрывов", - приводит слова Аксенова ТАСС.

По словам главы республики, "22 дома пострадали, выбиты стекла, повреждена кровля". По данным Аксенова, "никто серьезно не пострадал".

После начала операции Аксенов писал в своих соцсетях: "Крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур".

Тем не менее, в приграничных районах были отменены занятия в школах и детских садах. Позже в Крыму был введен режим повышенной готовности.

Теги: крым, разрыв снарядов, сергей аксенов, приграничная зона, разрушения



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