25 Февраля 2022
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Политика В России
Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

Росавиация не исключила зеркальные меры на запрет полетов "Аэрофлота"

Росавиация сохраняет за собой право зеркально ответить на санкции Великобритании против "Аэрофлота".

Пресс-служба ведомства сообщила, что запрет на полеты в Британию для авиакомпании нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя государствами.

Отмечается, что рейс "Аэрофлота" в Великобританию, запланированный на 25 февраля, отменен. При этом британские авиаперевозчики на этот день запланировали 70 транзитных рейсов через Россию, а также два авиаперелета из Лондона в Москву.

Напомним, Британия накануне ввела санкции против России из-за военной операции в Донбассе. Страна замораживает все активы ВТБ, ограничивает сумму депозита, которые могут держать в британских банках россияне. Кроме того, "Аэрофлоту" запретили осуществлять полеты в Великобританию.

Теги: аэрофлот, санкции, великобритания



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