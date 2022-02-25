Состояние самых богатых российских бизнесменов за вчерашний день снизилось на $39 млрд

Самые богатые российские бизнесмены за первый день военной операции России на Украине потеряли в общей сложности почти $40 миллиардов, посчитал Bloomberg.

Больше всех потерял совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Его состояние менее чем за сутки сократилось примерно на $6,2 млрд - до $13 млрд, передает "Коммерсант".

Несет потери и глава "Норильского никеля" Владимир Потанин, он потерял $3 млрд (но все еще остается владельцем $26 млрд). Потери главы совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова составили $4,2 млрд (состояние — $23 млрд).

Напомним, накануне богатейших людей страны вызвали в Кремль, где рассказали о дальнейшей жизни в условиях санкций и падающей экономики.