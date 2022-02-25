Президент Франции сообщил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

В ходе беседы Макрон попросил президента РФ об остановке боев на Украине в самые кратчайшие сроки, а также передал ему просьбу Зеленского о переговорах.

По словам французского президента, пока результата нет, так как "российский президент избрал войну". При этом Макрон назвал свой диалог с президентом России "искренним, прямым и быстрым", пишет Regnum.

Ранее группа депутатов Рады обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, призвав его незамедлительно начать переговоры с Россией. В письме говорится, что мирный переговорный процесс был провален. Но все еще есть шанс для деэскалации ситуации. Для этого необходимо немедленно "начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора".

Отметим, Зеленский накануне утром призвал наносить максимальный урон Донбассу и Вооруженным Силам РФ.