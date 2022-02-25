25 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР
Нурсултан Назарбаев, Дарига Назарбаева (2019) | Фото: abai.kz

Старшая дочь Назарбаева сложила полномочия депутата парламента

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева объявила о сложении полномочий депутата Мажилиса (нижней палаты парламента страны).

В своем обращении к жителям Казахстана она сказала: "Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности. Ради настоящего и будущего нашей Родины, ради сохранения ее национального суверенитета и независимости, ради мира и безопасности мы должны продемонстрировать единство и сплоченность общества. Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны".

В дни январского кризиса в стране Дарига не появлялась в парламенте – ее пресс-служба сообщала, что у дочери экс-президента коронавирус.

Отметим, ранее влиятельных постов в государственных и коммерческих структурах лишились почти все родственники Нурсултана Назарбаева, а у него самого парламент отозвал пожизненное председательство в Совете безопасности страны, также он перестал быть председателем правящей партии "Нур-Отан".

Теги: дарига назарбаева, депутат, полномочия, парламент



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