Старшая дочь Назарбаева сложила полномочия депутата парламента

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева объявила о сложении полномочий депутата Мажилиса (нижней палаты парламента страны).

В своем обращении к жителям Казахстана она сказала: "Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности. Ради настоящего и будущего нашей Родины, ради сохранения ее национального суверенитета и независимости, ради мира и безопасности мы должны продемонстрировать единство и сплоченность общества. Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны".

В дни январского кризиса в стране Дарига не появлялась в парламенте – ее пресс-служба сообщала, что у дочери экс-президента коронавирус.

Отметим, ранее влиятельных постов в государственных и коммерческих структурах лишились почти все родственники Нурсултана Назарбаева, а у него самого парламент отозвал пожизненное председательство в Совете безопасности страны, также он перестал быть председателем правящей партии "Нур-Отан".