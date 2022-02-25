Сбербанк заявил, что санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов

Сбербанк сообщил, что продолжает работать в штатном режиме после того, как подпал под санкции США.

В заявлении банка говорится, что для всех клиентов оплата товаров и услуг, а также переводы и операции по картам всех платежных систем "проводятся и будут доступны в полном объеме".

Отмечается, что принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. Обмен валюты проводится без ограничений.

В Сбербанке заверили, что "обладают всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях".

Напомним, Вашингтон ввел новые ограничительные меры против почти 80% банковских активов в России из-за военной операции в Донбассе.

Reuters со ссылкой на Минфин США сообщил, что под ограничения попадут крупнейшие российские банки — ВТБ и "Сбербанк". Это означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах и фактическую изоляцию от долларовой системы.

Центробанк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств.