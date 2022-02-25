Началось: в Киеве — серия взрывов
Серия взрывов произошла в Киеве.
По неподтвержденным данным, ракетным ударам подверглись здания генштаба ВСУ и расположение полка связи.
05:58 мск.Началось: в Киеве — серия взрывов
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Серия взрывов произошла в Киеве.
По неподтвержденным данным, ракетным ударам подверглись здания генштаба ВСУ и расположение полка связи.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС