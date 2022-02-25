25 Февраля 2022
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россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

Уральский миллиардер Рыбаков: "Зачем вообще надо было воевать, чтобы потом договориться? "

Уральский миллиардер Игорь Рыбаков прокомментировал начавшиеся военный действия на Украине.

По его словам, точка невозврата пройдена, а ситуация затронет жизни миллионов людей.

Бизнесмен не советует покупать или продавать валюту, а рекомендует вкладываться в просевшие ценные бумаги.

"Я намерен докупать каждый день, даже если акции будут падать. Так называемая "лесенка". И чем больше акции просядут, тем больше я куплю. Если вы купите доллар, который уже вырос – но может вырасти еще – тут могут быть десятки процентов. Но если вы купите просевшие на 50% акции, то когда они отрастут обратно – это будет 100%", - рассказала предприниматель.

По его словам, сегодня есть те, кто хорошо зарабатывает на текущей обстановке. "Сбербанк на каждой операции зарабатывает комиссию. Ему пофиг какой курс. Он зарабатывает деньги в период колебаний", - заявил на своем YouTube-канале Рыбаков.

"Сбербанк" сейчас просто колбасит деньги. Точка. Людям не нужно реагировать на это: бежать – продавать/покупать", - сказал миллиардер.

Он считает, что люди будут уезжать с деньгами из России и из Украины. "Самые лучшие люди будут разъезжаться по всему миру. Экономика будет страдать, люди будут беднеть", - отметил бизнесмен.

Ранее Рыбаков высказался за отмену государственных льгот для граждан России. При этом бизнесмен предложил повысить зарплату минимум до 100 тыс. руб. всем россиянам.

Игорь Рыбаков по итогам прошлого года оказался на 70 месте в рейтинге богатейших россиян по версии издания Forbes. Его состояние оценивается в $2 млрд.

Теги: Рыбаков, война, операция в Донбассе, миллиардеры



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