ЦБ РФ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банков

Центробанк России и правительство будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под кабмин РФ западных государств, следует из сообщения регулятора.

Речь идет о ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке и "ФК Открытие". На данные финансовые организации наложены блокирующие санкции США, они попадают в черный список SDN.

Против Сбербанка американские власти ввели санкции в отношении корреспондентских счетов. Промсвязьбанк и банке "Россия" пострадали от европейских и американских санкций.

Все кредитные учреждения заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях ограничительных мер, и Банк России эти планы оценивает "как адекватные ситуации".

Отмечается, что все операции банков в рублях будут осуществляться, а услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета.

Как отмечает регулятор, более 80% баланса каждого банка номинирована в рублях, а валютные кредиты в основном предоставлены кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат их обслуживать.

Вашингтон вводит ограничительные меры против почти 80% банковских активов в России из-за военной операции в Донбассе.

По данным Reuters со ссылкой на Минфин США, под ограничения попадут, в том числе крупнейшие российские банки — ВТБ и "Сбербанк".