25 Февраля 2022
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Политика В России За рубежом
санкции (2014) | Фото:

МИД Британии намерен разрушить российскую экономику

Власти Великобритании не успокоятся до тех пор, пока экономика России не будет разрушена.

Об этом сообщило министерство иностранных дел страны, передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Кроме того, санкции в отношении России намерены ввести США. Среди мер, в частности, ограничение для российского бизнеса вести деятельность в долларах, фунтах и йенах, двойное сокращение импорта Россией высокотехнологической продукции. Также под санкции попали крупнейшие российские банки.

Как сообщил президент США Джо Байден, ограничительные меры затронут аэрокосмическую отрасль.

Теги: Великобритания, экономика России, санкции, операция в Донбассе



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