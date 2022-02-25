МИД Британии намерен разрушить российскую экономику

Власти Великобритании не успокоятся до тех пор, пока экономика России не будет разрушена.

Об этом сообщило министерство иностранных дел страны, передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Кроме того, санкции в отношении России намерены ввести США. Среди мер, в частности, ограничение для российского бизнеса вести деятельность в долларах, фунтах и йенах, двойное сокращение импорта Россией высокотехнологической продукции. Также под санкции попали крупнейшие российские банки.

Как сообщил президент США Джо Байден, ограничительные меры затронут аэрокосмическую отрасль.