СМИ: из-за операции в Донбассе инфляция может ускориться до 20%

На фоне падения рубля, волатильности фондового рынка и антироссийских санкций со стороны Запада из-за начала военной операции в Донбассе темпы роста инфляции могут ускориться до 20%.

По словам экспертов, Центробанк РФ может собрать внеплановое заседание и поднять ключевую ставку до 15–17%, как это произошло после воссоединения Крыма с Россией. При этом ужесточение ограничительных мер Западом может сократить ВВП страны на 1–1,5% от прогнозного значения по итогам 2022 года.

Как заявил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев, россияне будет ускорять свои расходы, опасаясь повышения цен и удорожания импортных товаров, что способно разогнать инфляцию.

Эксперты говорят, что судя по доходностям коротких ОФЗ, рынок ждет повышения ключевой до 15–17%. Согласно прогнозу, население может начать активнее скупать компьютеры и бытовую технику, опасаясь, что в будущем это станет недоступно.

Заметное увеличение ключевой ставки ЦБ снизит спекулятивный отток в доллары, согласен макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Он добавил, что рост показателя до 15% выглядит реалистично.

Как заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, по итогам февраля рост цен способен достичь 9–9,2% год к году, а в дальнейшем из-за ослабления нацвалюты, повышения стоимости энергии и импорта уже во II квартале 2022-го инфляция может составить 11–12%, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, масштабы обвала на бирже 24 февраля более-менее сопоставимы только с ипотечным кризисом 2008 года, когда с мая по октябрь индекс Мосбиржи просел в четыре раза, и РТС показал аналогичный уровень падения: в 2020-м и 2014 году обвалы были гораздо меньшими.