Эксперты оценили будущее рынка акций и рубля

Для рынка акций России и национальной валюты 24 февраля стала днем рекордного обвала.

В ходе торгов в "с черный четверг" с биржевые индексы обрушились на 45–50%, а рубль девальвировал к доллару и евро, приблизившись к отметкам 90 и 101. Как заявили эксперты, в условиях военной операции в Донбассе сложно прогнозировать поведение рынков и пытаться угадать "дно". Согласно их оценкам, вполне реальна дальнейшая просадка индекса Мосбиржи еще на 20–30% до отметки 1250–1500 пунктов.

При этом на валютном рынке паники меньше, чем на фондовом. Однако аналитики предупреждают, что дополнительное ослабление рубля неизбежно.

Как сообщила руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталья Малых, помимо запрета на короткие продажи и интервенций на валютном рынке могут быть влиты средства госфондов на рынок акций и облигаций, причем ранее прецеденты уже были. Как отмечает эксперт "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган, пока достаточно тех мер, которые уже приняты.

Он отметил, что масштабы обвала на бирже 24 февраля более-менее сопоставимы только с ипотечным кризисом 2008 года, когда с мая по октябрь индекс Мосбиржи просел в четыре раза, и РТС показал аналогичный уровень падения: в 2020-м и 2014 году обвалы были гораздо меньшими.

Как отмечают эксперты, сейчас наличные средства выглядят лучшим активом, поэтому не стоит пока инвестировать свободные деньги в акции до стабилизации обстановки, пишут "Известия".

Напомним, финансовые рынки негативно отреагируют на признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщил программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Иван Тимофеев, продолжится тенденция к падению рубля. "Рынки будут падать в ближайшее время", — сказал эксперт.