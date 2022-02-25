Франция: Путин должен понимать, что НАТО является ядерным альянсом

Российский президент Владимир Путин должен понимать, что Североатлантический альянс является ядерным альянсом.

"Владимир Путин должен понимать, что атлантический альянс является ядерным альянсом", — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала TF1.

По его словам, президент РФ, "воюя с НАТО", объединил альянс и его союзников как никогда.

Напомним, НАТО на фоне военной операции на Украине выпустило заявление, в котором назвало действия России "серьезной угрозой" североатлантической безопасности.

Альянс развернет дополнительные сухопутные и воздушные силы на восточном направлении.