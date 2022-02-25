25 Февраля 2022
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Экономика В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Импортеры отказываются от поставок машин в Россию

Немецкая марка Audi останавливает отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий с 24 февраля.

Это связано со сложной ситуацией "по всем индикаторам", говорится в письме автоконцерна в адрес российских партнеров.

Автомобили, прошедшие российскую таможню и запланированные к отгрузке со склада импортера, будут отправлены в адрес дилерских центров по ранее сформированным документам.

Подобное письмо поступило от американского концерна General Motors (продает автомобили Chevrolet в РФ). Сообщения схожего содержания ожидаются также от Volkswagen, чешской Skoda. Завершил отгрузки британский Land Rover. Аналогичная ситуация и с немецким брендом Porsche. На российский рынок попадут только те автомобили, которые на 24 февраля были уже в пути.

Кроме того, официальный дистрибьютор ряда зарубежных марок дорожно-строительной и спецтехники "Русбизнесавто" уведомил своих партнеров в РФ, что вся импортная техника по подписанным договорам должна быть полностью оплачена 24 февраля. Речь идет о продукции SDLG, Higer, New Holland и Dieci.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 2021 года в России продано 1,667 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, пишут "Ведомости".

Теги: автомобили, транспорт



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