США не будут отключать Россию от SWIFT

Американский лидер Джо Байден ввел новые ограничительные меры против России в связи с началом военной операции на Украине.

Под санкции попадают расчеты в долларах, фунтах, евро и йенах, четыре крупнейших банка, представители руководства страны, однако от системы SWIFT отключать Россию пока не будут.

"Санкции, которые мы наложили на банки, могут иметь более тяжелые последствия для них, чем [отключение от] SWIFT. Это всегда является опцией, но прямо сейчас — нет", — заявил в своем обращении к нации президент США Джо Байден.

Глава государства в очередной раз осудил "агрессию" России и стремление ее руководства "изменить границы" силой.

Напомним, Вашингтон вводит ограничительные меры против почти 80% банковских активов в России из-за военной операции в Донбассе.