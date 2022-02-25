Американские власти ввели санкции против ВТБ и "Сбербанка"

Вашингтон вводит ограничительные меры против почти 80% банковских активов в России из-за военной операции в Донбассе.

По данным Reuters со ссылкой на Минфин США, под ограничения попадут крупнейшие российские банки — ВТБ и "Сбербанк". Это означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах и фактическую изоляцию от долларовой системы.

Под ограничения попадут дочерние структуры "Сбера", в которых доля банка превышает 50%. Такие же меры распространяются и на ВТБ.

Также под санкции попали банк "Открытие", Новикомбанк и Совкомбанк. Отмечается, что санкции были разработаны таким образом, чтобы нанести сильный урон России и сократить последствия для американской экономики и союзников.

Напомним, в рамках реструктуризации зарубежных активов Группы ВТБ принято решение о продаже неконтролирующей доли в 46,29% акций в кипрском RCB Bank. Покупателем пакета акций выступили другие акционеры RCB Bank Ltd, сделка заключена и исполнена 24 февраля 2022 г. Акционеры RCB Bank обратились в Центральный Банк Кипра для получения необходимого одобрения сделки для завершения процедур.