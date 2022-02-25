25 Февраля 2022
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Политика За рубежом Украина
Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

США ограничат возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, - Байден

Президент США Джо Байден в своём обращении рассказал о введении санкций против России, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы ограничим возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах и йенах. Я санкционирую новые санкции и экспортные ограничения против России", - цитирует Байдена РИА Новости.

По его словам, он направит дополнительные войска в Германию.

"США и союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологичной продукции на 50%", - сказал Байден, добавив, что отключать Россию от SWIFT пока не будут.

Переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Байден не планирует, уточняет РБК.

Теги: Джо Байден, Россия, США, Украина



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