США ограничат возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, - Байден

Президент США Джо Байден в своём обращении рассказал о введении санкций против России, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы ограничим возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах и йенах. Я санкционирую новые санкции и экспортные ограничения против России", - цитирует Байдена РИА Новости.

По его словам, он направит дополнительные войска в Германию.

"США и союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологичной продукции на 50%", - сказал Байден, добавив, что отключать Россию от SWIFT пока не будут.

Переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Байден не планирует, уточняет РБК.