Попавший под санкции ВТБ начал реструктуризацию активов

В рамках реструктуризации зарубежных активов Группы ВТБ принято решение о продажи неконтролирующей доли в 46,29% акций в кипрском RCB Bank, сообщили Накануне.RU в ВТБ.

Покупателем пакета акций выступили другие акционеры RCB Bank Ltd, сделка заключена и исполнена 24 февраля 2022 г. Акционеры RCB Bank обратились в Центральный Банк Кипра для получения необходимого одобрения сделки для завершения процедур.

Также в банке заявили о закрытии сделки по продаже двух акций АО "Почта Банк" новому президенту-председателю правления банка Александру Пахомову. Решение о продаже акций было принято в связи с завершением этапа смены руководства "Почта Банка" и в целях оптимизации корпоративной структуры управления данным активом. В результате доля Банка ВТБ (ПАО) в "Почта Банке" снизилась до 50% минус одна акция и сравнялась с долей, принадлежащей ООО "Почтовые Финансы" – 100% дочерней компании "Почты России".

"Санкции для нас – реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов", - уточнили в ВТБ.

Напомним, ранее Британия ввела санкции против России. Страна замораживает все активы "ВТБ", ограничивает сумму депозита, которые могут держать в британских банках россияне, сообщает РИА Новости. Кроме того, наложены санкции на работу "Аэрофлота", запретила экспорт из России высокотехнологичной продукции.