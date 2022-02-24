Попавший под санкции ВТБ начал реструктуризацию активов

24 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Попавший под санкции ВТБ начал реструктуризацию активов

В рамках реструктуризации зарубежных активов Группы ВТБ принято решение о продажи неконтролирующей доли в 46,29% акций в кипрском RCB Bank, сообщили Накануне.RU в ВТБ.
Читайте также:

Покупателем пакета акций выступили другие акционеры RCB Bank Ltd, сделка заключена и исполнена 24 февраля 2022 г. Акционеры RCB Bank обратились в Центральный Банк Кипра для получения необходимого одобрения сделки для завершения процедур.

Также в банке заявили о закрытии сделки по продаже двух акций АО "Почта Банк" новому президенту-председателю правления банка Александру Пахомову. Решение о продаже акций было принято в связи с завершением этапа смены руководства "Почта Банка" и в целях оптимизации корпоративной структуры управления данным активом. В результате доля Банка ВТБ (ПАО) в "Почта Банке" снизилась до 50% минус одна акция и сравнялась с долей, принадлежащей ООО "Почтовые Финансы" – 100% дочерней компании "Почты России".

"Санкции для нас – реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов", - уточнили в ВТБ.

Напомним, ранее Британия ввела санкции против России. Страна замораживает все активы "ВТБ", ограничивает сумму депозита, которые могут держать в британских банках россияне, сообщает РИА Новости. Кроме того, наложены санкции на работу "Аэрофлота", запретила экспорт из России высокотехнологичной продукции.

Теги: ВТБ, Почта Банк, реструктуризация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.02.2022 20:20 Мск Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота" и ВТБ


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4549

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети