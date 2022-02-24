24 Февраля 2022
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RAE Russia Arms Expo 2015, Соколы России, Су-27 (2015) | Фото: Накануне.RU

В Минобороны РФ подвели итоги первого дня военной операции в Украине

Всего в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.
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С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолёт и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" вооруженных сил Украины.

"Продолжается проведение специальной военной операции. Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону ВСУ, продвинулись на 6-8 км в глубину. Это стало возможным благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации. Все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно. Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Теги: Минобороны РФ, военная операция, Украина



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