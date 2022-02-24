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Политика Украина
Вадим Новинский (2016) | Фото: informat.com.ua

Группа депутатов Рады призвала Зеленского срочно начать переговоры с Россией

Группа депутатов Рады обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, призвав его незамедлительно начать переговоры с Россией. Открытое обращение опубликовал депутат Вадим Новинский, известный своей поддержкой канонической УПЦ.
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В письме говорится, что мирный переговорный процесс был провален. Но все еще есть шанс для деэскалации ситуации. Для этого необходимо немедленно "начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора". Речь идет о возможности сохранения самой государственности Украины.

Рада должна срочно сформировать уполномоченную депутатскую группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами Федерального Собрания РФ.

"Необходимо говорить о немедленном прекращении боевых действий, о возможных путях и решениях по деэскалации ситуации, о новом прагматичном компромиссе. Считаем, что новые компромиссы и новые "формулы" еще возможны", - говорится в обращении.

Документ подписали семь депутатов Рады.

Зеленский утром призвал наносить максимальный урон Донбассу и Вооруженным Силам РФ.

Теги: украина, Рада, переговоры



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