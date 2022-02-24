Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота" и ВТБ

Британия ввела санкции против России, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Страна замораживает все активы ВТБ, ограничивает сумму депозита, которые могут держать в британских банках россияне, сообщает РИА Новости. Кроме того, наложены санкции на работу "Аэрофлота", запретила экспорт из России высокотехнологичной продукции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военная операция, проводимая на Украине – вынужденная мера, так как "РФ не оставили шансов поступить иначе"