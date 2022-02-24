Военная операция, проводимая на Украине, – вынужденная мера, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция, проводимая на Украине – вынужденная мера, так как "РФ не оставили шансов поступить иначе", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"То, что происходит, - вынужденная мера. Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", - заявил Путин на встрече с крупным бизнесом, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что на саммите Евросоюза обсудят возможность отключения Россию от всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT. Лидеры стран союза сегодня вечером примут решения по пакету новых санкций в отношении России. В числе таких мер – ограничения в секторе энергетики, транспорта, запреты на экспорт и визовые ограничения. Решения по отключению российских банков от SWIFT пока нет, это обсудят на саммите.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надёжной форме.