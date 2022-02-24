На саммите ЕС обсудят отключение России от SWIFT

Возможность отключить Россию от всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT обсудят на саммите Евросоюза.

Как сообщает ТАСС, лидеры стран союза сегодня вечером примут решения по пакету новых санкций в отношении России. В числе таких мер ограничения в секторе энергетики, транспорта, запреты на экспорт и визовые ограничения. Решения по отключению российских банков от SWIFT пока нет, это обсудят на саммите.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надёжной форме.