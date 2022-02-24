24 Февраля 2022
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Политика ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк, мобилизация (2022) | Фото: Накануне.RU

МВД ДНР призвало полицию Донецкой области не выполнять преступных приказов

Руководство МВД ДНР обратилось к сотрудникам полиции, находящимся на временно оккупированной территории Донбасса, и призвало не выполнять преступных приказов командования, так как по окончании военной операции предстоит вместе нести службу по охране порядка и борьбе с преступностью на всей территории ДНР.

ДНР призвала не уничтожать документы, информационные базы, каналы связи, объекты инфраструктуры и т.д. Лучше всего оставаться дома и ждать освобождения. В случае добровольного отказа от служения преступной власти полицейские не только не пострадают, но и продолжат службу в органах внутренних дел ДНР.

"В ближайшее время оккупированная фашистским киевским режимом территория будет освобождена! Дальше бежать вам некуда!" - заключили в МВД.

Утром глава ДНР Денис Пушилин заявил, что скоро все города ДНР будут освобождены.

Теги: ДНР, полиция



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