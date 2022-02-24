24 Февраля 2022
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Политика Южный ФО В России Москва Краснодарский край
(2005) | Фото: www.rzd.ru

РЖД формирует дополнительные поезда для вывоза людей с юга России в Москву

РЖД готовы вывезти сегодня с юга страны дополнительно 3,6 тысяч человек, и еще 5 тыс. дополнительных мест в поездах будут организованы завтра.

Все дополнительные поезда направляются в Москву.

♦️ № 266/265 Адлер – Москва отправлением со ст. Адлер 24 февраля в 19.48 и прибытием в Москву 26 февраля в 04.30;
♦️ № 213 Ростов – Москва отправлением со ст. Ростов 24 февраля в 20.52 и прибытием в Москву на следующие сутки в 22.22;
♦️ № 202/201 Адлер – Москва отправлением со ст.Адлер 24 и 25 февраля в 21.18 и прибытием в Москву на следующие сутки в 21.15;
♦️ № 204/203 Краснодар – Москва отправлением из Краснодара 24 февраля в 23.57 и прибытием в Москву на следующие сутки в 19.08;
♦️ № 125/126 Новороссийск – Москва отправлением из Новороссийска 25 февраля в 13.45 и прибытием в Москву на следующие сутки в 19.40;
♦️ № 151/152 Анапа – Москва отправлением из Анапы 25 февраля в 16.15 и прибытием в Москву на следующие сутки в 18.55;
♦️ № 111/112 Белгород – Москва отправлением со ст. Белгород 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1 и 2 марта, прибытием и отправлением в Белгород со ст. Москва-Вост. (вокзал Восточный) 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, прибытием на ст. Белгород 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4 марта.

Кроме того, удвоена "Ласточка" № 822С Имеретинский Курорт – Краснодар 1 отправлением 24 февраля, а также включаются дополнительные вагоны в существующие графиковые поезда. Билеты уже появляются в продаже, цены на них зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров, сообщает Telegram-канал РЖД.

Напомним, авиасообщение с рядом южных аэропортов страны остановлено по рекомендации Росавиации в связи с российской военной операцией на Украине.

Теги: ржд, поезд, юг



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