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Экономика В России Москва
биржа, фондовый рынок (2016) | Фото: delo.ua

Паническая распродажа: рынок акций сегодня обновил исторические минимумы

Падение рынка акций на фоне российской военной операции на Украине обновило рекорды минимумов, сообщает Интерфакс.

К 16.35 индекс МосБиржи составил 2023,75 пункта (-34,4%, на пике падения индекс проваливался в район 1680 пунктов), индекс РТС - 744,93 пункта (-39,3%, минимум дня - 610,33 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже обрушились в пределах 52,5%.

Доллар США вырос до 85,51 рубля (+4,35 рубля), на пике дня курс достигал 89,6 руб./$1.

Подешевели расписки TCS Group (-52,5%), акции Сбербанка (-51,4% и -50,4% "префы"), "Роснефти" (-47,2%), ВТБ (-47,1%), "Интер РАО" (-42%), расписки OZON (-41,9%), бумаги "Газпрома" (-38,4%), "Яндекса" (-37,2%), "Татнефти" (-36,9%), АФК "Система" (-36,6%), "Сургутнефтегаза" (-34,9% и -23,4% "префы"), "Магнита" (-34,7%), Polymetal (-33,7%), "АЛРОСА" (-33,6%), "Аэрофлота" (-33,5%), "НОВАТЭКа" (-33,1%), UC Rusal (-29,5%), "Северстали" (-26,1%), "Газпром нефти" (-25,9%), "ММК" (-24,9%), "МТС" (-24,5%), "НЛМК" (-24,4%), "ЛУКОЙЛа" (-24,1%), Московской биржи (-24,1%), "Норникеля" (-19,5%), "РусГидро" (-15,3%), ПАО "Полюс" (-14,2%).

Теги: биржа, акции, рынок



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