В Челябинской области инвалиды и пенсионеры смогут получить выплату на установку газового оборудования

В Челябинской области расширили перечень категорий граждан, которые могут получить социальную помощь на установку внутридомового газового оборудования, передает корреспондент Накануне.RU.

"Один из сдерживающих факторов — это вопрос приобретения внутридомового газового оборудования и оплата его подключения. Поэтому с прошлого года мы реализуем программу поддержки отдельных категорий, которые в ней нуждаются. А с начала этого года приняли решение дополнить эти категории", - ранее отметил губернатор Алексей Текслер.

Теперь получить выплату на приобретение и установку газового оборудования в размере 60 тыс. рублей смогут инвалиды первой и второй групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений, совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет. Сейчас такая возможность есть у семей с детьми-инвалидами и многодетных семей, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека, а также одиноко проживающие пенсионеры.

"Предлагаемый проект закона разработан по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Предлагается расширить круг лиц, имеющих право на получение единовременной социально выплаты на установку внутридомового газового оборудования. Эта категория расширяется за счет инвалидов I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений. Вторая категория, которая предлагается к внесению в закон в качестве получателя – это совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет, которые либо один из которых являются собственниками жилого помещения. Планируется, что за счет расширения круга лиц право на единовременную социальную выплату приобретут еще порядка 4,5 тыс. человек", - рассказала на заседании ЗСО министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Проект закона направлен на повышение уровня социальной поддержки граждан, которые в силу возраста и состояния здоровья наиболее нуждаются в дополнительных мерах социальной поддержки. На реализацию закона на 2022 год запланированы средства в размере 109,9 млн рублей.

"В рамках программы догазификации, которая сегодня реализуется в России, расширение категорий получателей этой меры поддержки своевременно. Отмечу, в нашей области уже действуют меры социальной поддержки при установке газового оборудования для одиноко проживающих пенсионеров и малообеспеченных многодетных семей и семей с детьми-инвалидами", - отметил председатель Законодательного собрания Александр Лазарев.