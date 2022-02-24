24 Февраля 2022
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Дети с телефонами (2021) | Фото: Накануне.RU

Дуров: Европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбои в работе мессенджера "беспрецедентной нагрузкой", с которой сегодня столкнулся европейский кластер сервиса.

"В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram, - пишет Дуров на русском языке. - Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений".

Ранее СМИ, ссылаясь на данные мобильных операторов, сообщали, что сегодня объем трафика в Telegram вырос вполовину на новостях о военной операции РФ на Украине.

Теги: павел дуров, telegram, мессенджер, сбои в работе, нагрузка



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