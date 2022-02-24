24 Февраля 2022
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командир 19 отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич (2017) | Фото: СК России

ВСУ расстреляли пятерых солдат, решивших перейти на сторону ЛНР

Украинские военные по приказу командования расстреляли своих пятерых солдат, согласившихся перейти на сторону ЛНР, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Трагедия произошла в районе населенного пункта Новогригоровка в 30-й бригаде ВСУ. Подобное не раз происходило в 2014 году.

"Командование 30-й бригады в лице Зиневича отдало указание на хладнокровный расстрел в спину своих подчиненных", - сказал Филипоненко.

Тела погибших находятся в межпозиционном пространстве, и ЛНР готова их эвакуировать для дальнейшей передачи их родственникам и близким погибших.

Ранее было заявлено, что все сложившие оружие украинские военные смогут беспрепятственно вернуться к своим семьям. В этом их в своем обращении заверил президент РФ Владимир Путин. То же самое заявили в ДНР и ЛНР, призвавшие добровольно сложить оружие и не выполнять преступных приказов из Киева.

Теги: ВСУ, ЛНР, украина



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